التضخم السنوي بالمغرب ينخفض إلى 2.6% في مايو

تباطأ تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المغرب قليلاً ليسجل 2.6 % في مايو من 2.7% في أبريل ، وبلغ تضخم أسعار الغذاء 3.4 % في مايو مقارنة مع 3.7 % في ابريل .
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم في بيان ، إن تضخم أسعار المواد غير الغذائية ارتفع إلى 1.9 % من 1.7 % في ابريل .
وبالمقارنة مع الشهر السابق زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 % في مايو مقارنة مع 0.3 % في ابريل مع بلوغ تضخم أسعار الغذاء 1% وأسعار الوقود 1.3 %.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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