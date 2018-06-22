التضخم السنوي بالمغرب ينخفض إلى 2.6% في مايو

تباطأ تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المغرب قليلاً ليسجل 2.6 % في مايو من 2.7% في أبريل ، وبلغ تضخم أسعار الغذاء 3.4 % في مايو مقارنة مع 3.7 % في ابريل .

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم في بيان ، إن تضخم أسعار المواد غير الغذائية ارتفع إلى 1.9 % من 1.7 % في ابريل .

وبالمقارنة مع الشهر السابق زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 % في مايو مقارنة مع 0.3 % في ابريل مع بلوغ تضخم أسعار الغذاء 1% وأسعار الوقود 1.3 %.