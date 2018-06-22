بورصة تونس تغلق على ارتفاع بنسبة 80ر0 %

أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 80ر0 % ليصل عند 24ر7981 نقطة .

وأفادت بيانات البورصة ، أن التعاملات بلغت 734ر7 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 956ر2 مليون دولار أمريكي , وسط ارتفاع أسهم 25 شركة وانخفاض أسهم 23 أخرى واستمرار أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها .