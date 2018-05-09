تراجع مؤشرات البورصة المصرية في ختام التداولات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولاتها ، اليوم، إثر عمليات بيع متزايدة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.
وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول انخفاض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 99ر1 % ليبلغ مستوى 30ر17460 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 4ر1 % ليبلغ مستوى 64ر861 نقطة.
كما شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، الذي تراجع بنحو 99ر1 % لينهى التعاملات عند مستوى 04ر2225 نقطة.
وأوضحت البيانات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة انخفض بنحو 9ر15 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 975 مليار جنيه، وذلك وسط إجمالي تعاملات تجاوزت الـ2 مليار جنيه.
وسجلت أسعار أسهم 26 شركة ارتفاعاً، في مقابل تراجع أسعار أسهم 125 شركة، بينما حافظت 30 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.
وأفادت الاحصائيات أن تعاملات المستثمرين العرب اتجهت نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 4ر274 مليون جنيه ، بينما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريون نحو البيع بصافي قيمة بلغت 1ر224 مليون جنيه و3ر50 مليون جنيه على التوالي.
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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