تراجع مؤشرات البورصة المصرية في ختام التداولات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولاتها ، اليوم، إثر عمليات بيع متزايدة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول انخفاض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 99ر1 % ليبلغ مستوى 30ر17460 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 4ر1 % ليبلغ مستوى 64ر861 نقطة.

كما شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، الذي تراجع بنحو 99ر1 % لينهى التعاملات عند مستوى 04ر2225 نقطة.

وأوضحت البيانات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة انخفض بنحو 9ر15 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 975 مليار جنيه، وذلك وسط إجمالي تعاملات تجاوزت الـ2 مليار جنيه.

وسجلت أسعار أسهم 26 شركة ارتفاعاً، في مقابل تراجع أسعار أسهم 125 شركة، بينما حافظت 30 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.

وأفادت الاحصائيات أن تعاملات المستثمرين العرب اتجهت نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 4ر274 مليون جنيه ، بينما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريون نحو البيع بصافي قيمة بلغت 1ر224 مليون جنيه و3ر50 مليون جنيه على التوالي.