بورصة تونس تغلق على ارتفاع

اقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 22ر0 % ليصل الى 5ر7373 نقطة .

وبلغ حجم التعاملات 921ر3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة، وانخفاض أسهم 30 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركات مدرجة بالبورصة على وضعها.