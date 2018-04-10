مؤشر البورصة السعودية يهبط مع تراجع السيولة

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع ليعاود خسائره وسط انخفاض بالسيولة؛ بضغط من هبوط القطاعات القيادية.
وفي المقابل، نجح مؤشر السوق الموازي- نمو في تغيير أدائه السلبي بالجلسة السابقة ليغلق على ارتفاع ملحوظ بنهاية جلسة اليوم مسجلا أعلى وتيرة صعود في 2018.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي- تاسي، بنسبة 0.3%، فاقدا 24.03 نقطة، ليتراجع لمستوى 7951.42 نقطة.
وعاود مؤشر السوق الموازي- نمو مكاسبه وأغلق على ارتفاع نسبته 4.6% (أعلى وتيرة ارتفاع منذ جلسة 26 ديسمبر 2017 والتي ارتفع خلالها بنحو 5.1%)، رابحا 134.78 نقطة، وصل بها لمستوى 3055.15 نقطة.
وانخفضت سيولة "تاسي" إلى 3.98 مليار ريال، مقابل 4.93 مليار ريال بتعاملات الاثنين، وذلك بالتداول على 161.69 مليون سهم، مقارنة بـ 215.74 مليون سهم بالجلسة السابقة.
وفي المقابل، ارتفعت تداولات الموازي في تعاملات اليوم، بسيولة بلغت 1.81 مليون ريال، مقابل 482.2 ألف ريال بالجلسة الماضية، وذلك من خلال التداول على 81.33 ألف سهم، مقارنة بـ 17.71 ألف سهم بتعاملات الاثنين.
وغلب اللون الأحمر على أداء قطاعات "تداول" وسط تراجع 12 قطاعا، تصدرها "إنتاج الأغذية" بنحو 1%، يليه "الخدمات التجارية" بنسبة 0.73%، ثم "النقل والمواصلات" بـ 0.7%.
وهبطت قياديات السوق بشكل جماعي، وجاء في مقدمتها "البنوك" بنحو 0.6%، يليه "الاتصالات" بانخفاض نسبته 0.5%، ثم "المواد الأساسية" بنسبة 0.4%.
وارتفعت 8 قطاعات بتعاملات اليوم، تصدرها "العقارات" بنسبة 1.3%، تلاه"التأمين" بـ 0.6%.
وأنهى "تاسي" جلسة أمس الاثنين باللون الأخضر، بمكاسب هامشية، ليحقق ارتفاعه الخامس على التوالي، وعاد مؤشر السوق الموازي "نمو" إلى التراجع.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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