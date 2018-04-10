مؤشر البورصة السعودية يهبط مع تراجع السيولة

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع ليعاود خسائره وسط انخفاض بالسيولة؛ بضغط من هبوط القطاعات القيادية.

وفي المقابل، نجح مؤشر السوق الموازي- نمو في تغيير أدائه السلبي بالجلسة السابقة ليغلق على ارتفاع ملحوظ بنهاية جلسة اليوم مسجلا أعلى وتيرة صعود في 2018.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي- تاسي، بنسبة 0.3%، فاقدا 24.03 نقطة، ليتراجع لمستوى 7951.42 نقطة.

وعاود مؤشر السوق الموازي- نمو مكاسبه وأغلق على ارتفاع نسبته 4.6% (أعلى وتيرة ارتفاع منذ جلسة 26 ديسمبر 2017 والتي ارتفع خلالها بنحو 5.1%)، رابحا 134.78 نقطة، وصل بها لمستوى 3055.15 نقطة.

وانخفضت سيولة "تاسي" إلى 3.98 مليار ريال، مقابل 4.93 مليار ريال بتعاملات الاثنين، وذلك بالتداول على 161.69 مليون سهم، مقارنة بـ 215.74 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وفي المقابل، ارتفعت تداولات الموازي في تعاملات اليوم، بسيولة بلغت 1.81 مليون ريال، مقابل 482.2 ألف ريال بالجلسة الماضية، وذلك من خلال التداول على 81.33 ألف سهم، مقارنة بـ 17.71 ألف سهم بتعاملات الاثنين.

وغلب اللون الأحمر على أداء قطاعات "تداول" وسط تراجع 12 قطاعا، تصدرها "إنتاج الأغذية" بنحو 1%، يليه "الخدمات التجارية" بنسبة 0.73%، ثم "النقل والمواصلات" بـ 0.7%.

وهبطت قياديات السوق بشكل جماعي، وجاء في مقدمتها "البنوك" بنحو 0.6%، يليه "الاتصالات" بانخفاض نسبته 0.5%، ثم "المواد الأساسية" بنسبة 0.4%.

وارتفعت 8 قطاعات بتعاملات اليوم، تصدرها "العقارات" بنسبة 1.3%، تلاه"التأمين" بـ 0.6%.

وأنهى "تاسي" جلسة أمس الاثنين باللون الأخضر، بمكاسب هامشية، ليحقق ارتفاعه الخامس على التوالي، وعاد مؤشر السوق الموازي "نمو" إلى التراجع.