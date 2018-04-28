سعر الريال اليمني مقابل دينار جزائري السبت
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سعر الريال اليمني مقابل دينار جزائري السبت

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العرب اليوم - سعر الريال اليمني مقابل دينار جزائري السبت

دينار جزائري
صنعاء - العرب اليوم

1 دينار جزائري = 2.1779 ريال يمني
1 ريال يمني = 0.4592 دينار جزائري

 

اقتصاد عاجل
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سعر الريال اليمني مقابل دينار جزائري السبت سعر الريال اليمني مقابل دينار جزائري السبت



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سعر الريال اليمني مقابل دينار جزائري السبت سعر الريال اليمني مقابل دينار جزائري السبت



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