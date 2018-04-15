البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.04% ، عند مستوى 2196.36 نفطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.4 مليون دينار أردني ، وسط تداول 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1،825 صفقة.