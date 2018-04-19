تعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال العماني الخميس

1 ريال عماني = 9.5399 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.1048 ريال عماني
GMT 14:05 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الكويتي الخميس
GMT 14:00 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار التونسي الخميس
GMT 13:57 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الين الياباني الخميس
GMT 13:55 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الفرنك السويسري الخميس
GMT 13:52 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة اللبنانية الخميس
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
أرسل تعليقك