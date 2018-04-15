مؤشر البحرين العام يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,292.47 بارتفاع وقدره 1.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الخدمات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 982.07 بانخفاض وقدره 0.83 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم 763 ألف و 249 سهم بقيمة إجمالية قدرها 210 ألاف و 424 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 42.06% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.