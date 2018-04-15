مؤشر البحرين العام يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,292.47 بارتفاع وقدره 1.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الخدمات.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 982.07 بانخفاض وقدره 0.83 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم 763 ألف و 249 سهم بقيمة إجمالية قدرها 210 ألاف و 424 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 42.06% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
GMT 13:39 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7972.51 نقطة
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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