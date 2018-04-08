سعر الدرهم الإماراتي مقابل فرنك السويسري الاحد
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سعر الدرهم الإماراتي مقابل فرنك السويسري الاحد

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العرب اليوم - سعر الدرهم الإماراتي مقابل فرنك السويسري الاحد

فرنك السويسري
القاهرة - العرب اليوم

1 فرنك السويسري = 3.8526 درهم إماراتى

1 درهم إماراتى = 0.2596 فرنك السويسري

اقتصاد عاجل
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سعر الدرهم الإماراتي مقابل فرنك السويسري الاحد سعر الدرهم الإماراتي مقابل فرنك السويسري الاحد



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سعر الدرهم الإماراتي مقابل فرنك السويسري الاحد سعر الدرهم الإماراتي مقابل فرنك السويسري الاحد



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خلال حضورها عرض الأزياء "دولتشي أند غابانا"

سارة باركر تبدو رائعة في معطف باللون الأحمر الغامق

نيويورك ـ مادلين سعاده

ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر  المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -

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