مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7802.74 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 148.68 نقطة ليقفل عند مستوى 7802.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 271 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 173 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات حلواني إخوان, وأسمنت الشرقية, وجدوى ريت السعودية, وبدجت السعودية, وعسير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين, والاتحاد التجاري, وأسيج, وصدق, وصناعة الورق فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 0.72% و 8.18% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والجزيرة, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 74.18 نقطة ليقفل عند مستوى 2980.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 324 صفقة.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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