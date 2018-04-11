البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.27%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.27% ما يعادل 1.53 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 555.92 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 702,666 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 1,610,697.707 دولار أمريكي نفذت من خلال 193 صفقة.