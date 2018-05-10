مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7914.27 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 35.98 نقطة ليقفل عند مستوى 7914.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 187 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات العقارية, ونماء للكيماويات, ووفرة, والشرقية للتنمية, واتحاد الخليج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساكو, وصافولا, واكسا التعاونية, وبروج للتأمين, وعناية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.60% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والجزيرة, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 8.01 نقطة ليقفل عند مستوى 3044.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 113 صفقة.
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ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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