رحبت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، بانضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشر مورغان ستانلي "MSCI" ضمن تصنيف الأسواق الناشئة، حيث يأتي ذلك تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو خطوة مهمة تدعم سوق رأس المال والنظام المالي في المملكة العربية السعودية.