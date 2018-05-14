صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 89ر54 نقطة، أو 70ر0%، ليصل إلى 37ر22813 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 74ر5 نقطة، أو 32ر0%، ليصل إلى 70ر1800نقطة.