تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوى في عدة سنوات

هبطت أسعار النفط اليوم متراجعة عن أعلى مستوى في عدة سنوات.وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت سجلت 23ر77 دولارا للبرميل بانخفاض قدره 24 سنتا أو ما يعادل 3ر0 بالمئة عن التسوية السابقة.

وسجل برنت أعلى مستوى منذ تشرين الثاني عام 2014 عند 78 دولارا للبرميل في اليوم السابق.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 15 سنتا أو 2ر0 بالمئة إلى 21ر71 دولارا للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2014 يوم أمس عند 89ر71 دولارا للبرميل.