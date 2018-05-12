تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوى في عدة سنوات

هبطت أسعار النفط اليوم متراجعة عن أعلى مستوى في عدة سنوات.وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت سجلت 23ر77 دولارا للبرميل بانخفاض قدره 24 سنتا أو ما يعادل 3ر0 بالمئة عن التسوية السابقة.
وسجل برنت أعلى مستوى منذ تشرين الثاني عام 2014 عند 78 دولارا للبرميل في اليوم السابق.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 15 سنتا أو 2ر0 بالمئة إلى 21ر71 دولارا للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2014 يوم أمس عند 89ر71 دولارا للبرميل.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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