الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق إجراءات تجارية ضد واشنطن

دخلت إجراءات الاتحاد الأوروبي المضادة لفرض الولايات المتحدة رسوماً على صادرات الصلب والألمنيوم، بحق بعض المنتجات الأميركية على غرار "الجينس" والمشروبات الكحولية والدراجات النارية، حيز التنفيذ اليوم (الجمعة).

ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم أمس لائحة المنتجات المشمولة برسوم إضافية بنسبة 25% في الغالب.

وكانت مفوضة التجارة الأوروبية، سيسليا مالستروم، قالت في تصريح سابق، إن "القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة بفرض تلك الرسوم_الجمركية لم يترك لنا من خيار آخر".

وأضافت: "لا يمكن خرق قواعد التجارة الدولية دون رد فعل من جانبنا.. إذا ألغت الولايات المتحدة رسومها الجمركية فإن الإجراءات المضادة الأوروبية ستلغى بدورها".