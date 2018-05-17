البورصة الاردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الاردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.51% ، عند مستوى 2128.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.9 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.3 مليون سهم، نفذت خلال 1.802 صفقة.