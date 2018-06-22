النفط يواصل ارتفاعه مع توصل أوبك لإتفاق بشأن الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط إلى 2% اليوم الجمعة مع اقتراب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من التوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج من أجل تعويض أثر تقلص إمدادات بعض المنتجين في الوقت الذي يزيد فيه الطلب العالمي.

وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 1.68 دولار، أو ما يعادل 2.3%، إلى 74.73 دولار للبرميل قبل أن ينزل إلى 74.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحدا إلى 66.54 دولار للبرميل.