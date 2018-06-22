أوبك تتوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج من تموز

قال مصدر في أوبك إن المنظمة اتفقت اليوم الجمعة على زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا من يوليو تموز، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء.
وقالت مصادر أخرى في أوبك إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل لأن عدة دول تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.
واتفق وزراء المنظمة من حيث المبدأ على الوصول بمستوى الالتزام باتفاق الإنتاج إلى 100% من جديد.
وقالت السعودية وروسيا غير العضو في أوبك إن زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 1% من الإمدادات العالمية، أصبحت مقترحا شبه متوافق عليه للمجموعة وحلفائها.
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