بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 4ر15 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم، على انخفاض المؤشر العام 4ر15 نقطة ليبلغ مستوى 04ر4804 نقطة وبنسبة انخفاض 32ر0 في المئة .

وبلغت كميات تداولات المؤشر 44 مليون سهم تمت من خلال 2287 صفقة نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي .