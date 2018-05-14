البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.04 % عند مستوى 2134.14 نقطة .

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.1 مليون دينار أردني ، وسط تداول 3.4 مليون سهم نفذت من خلال 2،256 صفقة .