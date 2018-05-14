البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.06%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.06% مايعادل 0.31 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 543.36 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 290,919 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 764,888 دولار أمريكي نفذت من خلال 79 صفقة.