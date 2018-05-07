سعر الدرهم الاماراتي مقابل الين الياباني الاثنين
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سعر الدرهم الاماراتي مقابل الين الياباني الاثنين

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العرب اليوم - سعر الدرهم الاماراتي مقابل الين الياباني الاثنين

ين ياباني
دبي - العرب اليوم

1 ين ياباني = 0.0336 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 29.7269 ين ياباني

 

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سعر الدرهم الاماراتي مقابل الين الياباني الاثنين سعر الدرهم الاماراتي مقابل الين الياباني الاثنين



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سعر الدرهم الاماراتي مقابل الين الياباني الاثنين سعر الدرهم الاماراتي مقابل الين الياباني الاثنين



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