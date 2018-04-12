البورصة الأردنية تغلق على انخفاض بنسبة 0.92% الخميس

اغلقت البورصة الاردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.92% ، عند مستوى 2197.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.7 مليون دينار اردني ، وسط تداول 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2,292 صفقة.