أعلنت شركة الزامل لصناعة وصيانة السفن في الدمام توقيع شراكة مع شركة " CMN " الفرنسية لصناعة السفن، من أجل تطوير قدرات الشركة في مجال تصنيع السفن والزوارق السريعة في المملكة .
وتشتمل الاتفاقية على قيام الشركتين بتصنيع عدد 39 سفينة، على أن يتم تصنيع 50% من هذه السفن في المملكة في منشآت شركة الزامل في الدمام
وتم توقيع الاتفاقية تزامنًا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجمهورية الفرنسية
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الزامل لصناعة وصيانة السفن الدكتور عبدالرحمن الزامل أن توقيع هذه الاتفاقية يعد تفعيلاً لإحدى مبادرات سمو ولي العهد التي أعلن عنها مؤخراً، التي تركز على أهمية توطين ونقل التقنية والصناعة إلى المملكة ، خصوصًا في مثل هذه الأنشطة التي تعد من القطاعات العشر الرئيسية المستهدفة لتحقيق رؤية المملكة 2030، لزيادة الاستثمار المحلي والعمل على تحقيق الاستدامة من خلال توطينها داخل المملكة ، لافتًا النظر إلى اهتمام سمو ولي العهد بالقدرات والمنتجات المحلية مما يسهم في تحقيق مثل هذا الهدف الذي يعد قفزة عملاقة في نقل وتطوير صناعة السفن في المملكة
وأشار إلى أن هذا العقد سيسهم بتحقيق الأهداف الرئيسية الأخرى للرؤية وهو توفير المنتجات والخدمات محلياً وعدم الاعتماد على المنتج الأجنبي بشكل كامل، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى زيادة فرص العمل في المملكة بشكل مباشر في هذا القطاع، وبشكل غير مباشر في قطاعات صناعية أخرى وخدمات مساندة مختلفة .
وأكد على الاستعانة بأكثر من عشرين مصنعاً محلياً مختلفاً لتصنيع وتوريد بعض القطع الخاصة بهذه السفن داخل المملكة ، إضافة إلى العديد من مزودي الخدمات المتواجدين والمعتمدين لتقديم مثل هذه الخدمات ، مما سينتج عنه العمل على الوصول إلى الهدف المنشود من قيادتنا الرشيدة وهو الوصول بالمحتوى المحلي إلى ما يعادل 50% من هذه العقود.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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