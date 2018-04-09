الصين تبحث خفض قيمة اليوان بعد الخلاف التجاري مع أميركا

ذكرت وكالة "بلومبرغ" اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الصين تبحث الأثر المحتمل للخفض التدريجي لليوان، باعتباره أداة تحركها في الخلاف التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.