الرئيس البيروفي يدعو رجال الأعمال بالدول الأمريكية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية

دعا الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا رجال الأعمال بالدول الأمريكية إلى العمل مع الحكومات لتعزيز التنمية الاقتصادية و الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد الذي يهدد التنمية في المنطقة.
وقال فيزكارا في كلمة له خلال افتتاح قمة الأعمال الثالثة للأمريكيتين أمس الخميس في العاصمة ليما :" إن السياق الحالي الذي يتسم بنمو عالمي ضعيف وتزايد انعدام ثقة المواطنين في السلطات و الشركات بسبب قضايا الفساد لم يضر فقط بالاقتصاد، بل أيضا بالحكامة الديمقراطية في البلاد
و أضاف الرئيس البيروفي خلال هذا اللقاء، الذي يسبق انعقاد قمة الأمريكيتين الثامنة أن "هذه العوامل تؤثر علينا بشكل سلبي وقد أضعفت نمونا وتطورنا و لهذا السبب يطالب المواطنون باتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الوضعية
و أشار إلى أنه يتعين على دول المنطقة تعزيز تطوير الكفاءات لإيجاد فرص النمو، وهو الشيء الذي يجب أن يكون بالموازاة مع المشاريع الخاصة، مشددًا على ضرورة معالجة مشكلة الفساد بشكل حاسم و تعزيز ثقافة النزاهة
ومن المتوقع أن يرفع المشاركون في قمة الأعمال الثالثة للأمريكيتين، التي ينظمها البنك الأمريكي للتنمية، مجموعة من التوصيات إلى رؤساء الدول والحكومات خلال القمة الثامنة للأمريكيتين التي تنطلق أعمالها اليوم الجمعة
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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