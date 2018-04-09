20 مليون يورو يومياً كلفة إضراب عمال السكك الحديدية الفرنسية

أعلن رئيس الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية "إس إن سي إف" غيوم بيبي، لإذاعة مونتي كارلو، وشبكة "بي اف ام تي في"، أن إضراب عمال القطاع كلف الشركة حتى الآن "100 مليون يورو".

وأضاف بيبي، أن كُلفة الإضراب "تبلغ 20 مليون يورو يومياً.