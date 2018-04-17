الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 8ر6 بالمائة

قال مكتب الإحصاءات الرسمي في الصين، اليوم، إن اقتصادهم نما بنسبة 8ر6% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام .2018 .

وحددت الحكومة الصينية هدف نمو اقتصادي بنسبة 5ر6% لهذا العام.

وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم التوقعات لينمو بنسبة 9ر6% في عام 2017 ،بفضل ارتفاع التجارة الخارجية ومبيعات التجزئة.