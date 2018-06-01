سعر الجنية المصري مقابل اليورو الجمعة

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تألقت جنيفر لورانس في حفلة BAM "أكاديمية بروكلين للموسيقى" في مدينة نيويورك يوم الاربعاء، حيث ظهرت برفقة وارين أرونوفسكى، الذي قيل مؤخرًا أنهما انفصلا في الخريف الماضي، ولكن لم يبد أن هناك أي مشاعر صعبه بينهم عندما تم تصوير الزوجين معا في الحفلة. وظهرت الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 27 عاما، بشعر منسدل في فستان مثير من ماركة Olivier Theyskens مع صدر محددة وتنورة ضيقة على الجسم أثناء عرضها على فيلم الأم، مع صانع الفيلم الذي كان واحدا من المكرمين مساء. وكانت أنظار الجميع على نجمة فيلم ألعاب الموت Hunger Games، حيث كانت متألقة فى فستانها الحرير أثناء دخولها أكاديمية بروكلين للموسيقى، وأضافت نجمة "ريد سبارو" إلى أناقتها كعب فضي مرصع بالأحجار الكريمة، مع مجوهرات على يدها لـ "ديفيد يورمان"، وأضفت جنيفر الى عينيها ظلاله سوداء متدرجة، وأضفت لمسة لامعة
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