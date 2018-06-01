صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 68ر71 نقطة، أو ما يعادل 32ر0% ، ليصل إلى 50ر22273 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 03ر8 نقطة، أو ما يعادل 46ر0% ، ليصل إلى 48ر1755 نقطة.