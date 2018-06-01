البورصة المصرية تخسر 6ر75 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الماضي، نحو 6ر75 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 39ر930 مليار جنيه .

وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 28ر10 % ليبلغ مستوى 53ر16414 نقطة، وانخفض مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 94ر3 % ليبلغ مستوى 843 نقطة، وفقد مؤشر /إيجي اكس 100/ نحو 31ر7 % ليبلغ مستوى 2138 نقطة .

وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 30 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 513ر4 مليون ورقة منفذة على 545 ألف عملية .

ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت على 03ر64 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 60ر24 %، والعرب على 38ر11 %، بعد استبعاد الصفقات .

وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 53ر428 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 12ر254 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 30ر53 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 50ر46 %، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 95ر883 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 296ر3 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 167ر3 ألف سند .