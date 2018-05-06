تراجع أرباح الشركات المدرجة في البورصة الأردنية خلال الربع الأول من العام بنسبة 4.5 %

تراجعت أرباح الشركات المدرجة أسهمها في البورصة الأردنية ، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 4.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 م.

ووفق دراسة تجميعية رسمية لنتائج أعمال الربع الأول ، بلغ مجموع أرباح الشركات 211.7 مليون دينار أردني ، مقابل 221 مليون دينار للفترة ذاتها العام الماضي.