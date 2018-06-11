مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,281.17 بارتفاع وقدره 6.69 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 999.75 بارتفاع وقدره 8.73 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 3 مليون و 549 ألف و 514 سهم بقيمة إجمالية قدرها 603 ألاف و 714 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 70 صفقة.