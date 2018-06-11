بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم، على انخفاض المؤشر العام 7ر16 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4787 نقطة وبنسبة انخفاض 35ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر36 مليون سهم تمت من خلال 1633 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار كويتي (نحو 6ر30 مليون دولار أميركي).