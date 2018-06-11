الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي "كيه إس إى 100" كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم، على تراجع بنسبة 0.04% أي ما يعادل 17 نقطة، وأقفل عند مستوى 43931 نقطة.

وبلغت كمية التداول 104452070 سهمًا نفذت في 335 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 105 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 209 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.

واستحوذت أسهم شركات المواد الكيميائية والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.