مؤشر البحرين العام يقفل على انخفاض والإسلامي مرتفعًا

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,272.78 نقطة على انخفاض قدره 0.13 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية .

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 977.38 نقطة ارتفاع قدره 2.09 نقطة عن معدل إقفاله السابق .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 675 ألف و 926 سهم بقيمة إجمالية قدرها 171 ألف و 906 دنانير بحرينية نفذت من خلال 41 صفقة .