تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الأردني السبت
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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الأردني السبت

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العرب اليوم - تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الأردني السبت

دينار اردني
الرباط - العرب اليوم

1 دينار اردني = 13.4373 درهم مغربي

1 درهم مغربي = 0.0744 دينار اردني

اقتصاد عاجل
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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الأردني السبت تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الأردني السبت



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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الأردني السبت تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الأردني السبت



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خلال مُشاركتها بحفلة معهد الموضة للتقنية في مدينة نيويورك

تألُّق مارش بفستان قصير يجمع بين الذهبي والرمادي

نيويورك ـ مادلين سعاده

ارتدت الممثلة الأميركية ستيفاني مارش، فستانا يجمع بين اللونين الذهبي والرمادي البراق، وذلك في حفلة معهد الموضة للتقنية، في مدينة نيويورك، مساء الخميس، أما شعرها فكان ذا تجعيدات خفيفة وتركته مسدولا حتى كتفيها، كما حضرت عارضتا الأزياء مارثا هانت وهيلاري رودا. وعادت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، في دور ألكسندرا كابوت، في مسلسل "Law & Order"، وذهب ستيفاني إلى حدث الموضة بفستان من ستيلا مكارتني، وارتدت حذاءً باللون الفضي ذي كعب عالٍ، وأقراط أذن متدلية، ووضعت أحمر شفاة باللون اللوردي. وتزوجت مارش حديثًا، من دان بنون، في سبتمبر/ أيلول 2017، وتطلقت من الطاهي بوبي فلاي في عام 2015، بعد زواج دام 10 سنوات. ولم تعد الممثلة بدورها في مسلسل "Law & Order" فقط، ولكن أيضًا بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني "Odd Mom Out". وتألقت هانت ورودا في الحفلة أيضًا، حيث

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