موشر سوق الأسهم الياباني يغلق على انخفاض الخميس

أغلق مؤشر الأسهم اليابانية نيكي على انخفاض 0.1 % اليوم عند مستوى 21660.28 نقطة.

وبلغت الأسهم المرتفعة على المؤشر 57 سهما مقابل 159 سهما منخفضا.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة لينهي اليوم عند 1718.52 نقطة.