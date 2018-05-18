مؤشر الأسهم الياباني يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية نيكي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف اليوم الجمعة وحقق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي بعد أن رفع تراجع الين أسهم المصدرين في حين واصلت أسهم الشركات المالية موجة صعودها في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.4 بالمئة إلى 22930.36 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الثاني من فبراير .وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1815.25 نقطة.