مؤشر الأسهم الياباني يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية نيكي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف اليوم الجمعة وحقق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي بعد أن رفع تراجع الين أسهم المصدرين في حين واصلت أسهم الشركات المالية موجة صعودها في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.4 بالمئة إلى 22930.36 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الثاني من فبراير .وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1815.25 نقطة.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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