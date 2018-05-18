البورصة المصرية تخسر 7ر13 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 7ر13 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 3ر948 مليار جنيه.

وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 62ر1 % ليبلغ مستوى 16878 نقـطـة، وانخفض مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 15ر0 % ليبلغ مستـوى 852 نقـطـة، وسجـل مـؤشـر /إيجي اكس 100/ تراجعاً بنحو 65ر0 % ليبلغ مستوى 2181 نقـطـة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 8ر6 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 106ر1 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية.

ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت على 90ر68 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 73ر20 %، والعرب على 37ر10 %، بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 54ر381 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 85ر6 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 44ر52 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 56ر47 %، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 66ر223مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 033ر1 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 986 سندًا