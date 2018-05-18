الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.59%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي "كيه إس إى 100" كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.59% ما يعادل 246 نقطة، وأقفل عند مستوى 41623 نقطة.

وبلغت كمية التداول 55386610 سهماً نفذت في 298 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 76 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 205 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركات.وسيطرت أسهم شركات الأسمنت والنفط والغاز على التداول الإيجابي في البورصة.