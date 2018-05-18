الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.59%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي "كيه إس إى 100" كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.59% ما يعادل 246 نقطة، وأقفل عند مستوى 41623 نقطة.
وبلغت كمية التداول 55386610 سهماً نفذت في 298 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 76 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 205 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركات.وسيطرت أسهم شركات الأسمنت والنفط والغاز على التداول الإيجابي في البورصة.
GMT 13:25 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل الجنية السوداني الجمعة
GMT 13:23 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل الدرهم الاماراتي الجمعة
GMT 13:11 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري الجمعة
GMT 11:30 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوصعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
GMT 11:28 2018 الجمعة ,18 أيار / مايومؤشر الأسهم الياباني يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر
تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
أرسل تعليقك