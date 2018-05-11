البورصة المصرية تخسر 29.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 9ر29 مليار جنيه، ليبلغ رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 962 مليار جنيه.

وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 8ر3% ليبلغ مستوى 17155 نقطة، وانخفض مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 86ر2% ليبلغ مستوى 854 نقطة، وسـجـل مـؤشـر /إيجي اكس 100/ تراجعاً بنحو 24ر4% ليبلغ مستوى 2196 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت لتبلغ نحو 5ر7 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 276ر1 مليون ورقة منفذة على 150 ألف عملية.

ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت على 96ر70% من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 29ر16%، والعرب على 75ر12%، بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 89ر344 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 22ر340 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 76ر44% من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 24ر55%، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 96ر213 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 756 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 712 سنداً.