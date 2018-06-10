مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تراجع .

وأنهى مؤشر "يورو ستوكس 50 " القياسي الجلسة على تراجع بنسبة 0.36 عند 3447.30 نقطة، كما تراجع مؤشر "اي اي إكس" الأسباني 2.01 نقطة ليغلق عند 560.03 نقطة، وهبط مؤشر "ايبكس" الإسباني 82.70 نقطة ليغلق عند مستوى 9746.30 نقطة .