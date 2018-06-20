البورصة الاردنية تغلق على انخفاض الأربعاء

اغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.12% ، عند مستوى 2094.91 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.5 ملايين دينار أردني ، وسط تداول 4.4 ملايين سهم، نفذت من خلال 1.182 صفقة.