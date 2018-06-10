البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.62%، عند مستوى 2099.51 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.5 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2,124 صفقة.