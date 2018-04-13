البورصة الأردنية تنخفض بنسبة 0.89% في أسبوع

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.89% لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2197.3 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية ، خلال الأسبوع الماضي حوالي 3.8 مليون دينار مقارنة مع 5.4 مليون دينار للأسبوع السابق، بنسبة إنخفاض 30.2%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 19 مليون دينار أردني مقارنة مع 27.2 مليون دينار أردني للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 19 مليون سهم، نفذت من خلال 11515 صفقة.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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