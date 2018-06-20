مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 53ر4593 نقطة مرتفعًا بـ 20ر4 نقطة وبنسبة 09ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 33ر4589 نقطة.

وقد بلغت قيمة التداول مليونًا و800 ألفًا و47 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 09ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 763 ألفًا و961 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 6ر135 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 63 ر17 مليار ريال عماني.