مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 53ر4593 نقطة مرتفعًا بـ 20ر4 نقطة وبنسبة 09ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 33ر4589 نقطة.
وقد بلغت قيمة التداول مليونًا و800 ألفًا و47 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 09ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 763 ألفًا و961 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 6ر135 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 63 ر17 مليار ريال عماني.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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