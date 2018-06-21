مؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الخميس مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 87ر4609 نقطة مرتفعًا بـ 34ر16 نقطة وبنسبة 36ر0 % مقارنة مع
آخر جلسة تداول التي بلغت 53ر4593 نقطة .
وقد بلغت قيمة التداول مليونين و47 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 11ر11 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و800 ألف و47 ريالًا عمانيًا .
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 109ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 65 ر17 مليار ريال عماني .
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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