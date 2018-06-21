مؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الخميس مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 87ر4609 نقطة مرتفعًا بـ 34ر16 نقطة وبنسبة 36ر0 % مقارنة مع

آخر جلسة تداول التي بلغت 53ر4593 نقطة .

وقد بلغت قيمة التداول مليونين و47 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 11ر11 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و800 ألف و47 ريالًا عمانيًا .

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 109ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 65 ر17 مليار ريال عماني .